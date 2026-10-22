В Японии трое детей 74-летнего водителя грузовика, погибшего после падения автомобиля в дорожный провал в городе Ясио префектуры Сайтама, подали иск против властей префектуры. Они требуют около 125 млн иен компенсации, сообщает The Japan Times.

Иск против властей префектуры

Согласно исковому заявлению, дети погибшего обратились в окружной суд Сайтамы 28 июля 2026 года. Истцы утверждают, что обрушение дороги произошло из-за коррозии подземной канализационной трубы, которой занимались власти префектуры. По их мнению, труба подверглась коррозии под воздействием сероводорода, а дорога не соответствовала надлежащему уровню безопасности.

Семья также заявила о тяжелых психологических страданиях, которые испытывала длительное время из-за отсутствия ясных перспектив спасения мужчины. В иске отмечается, что водитель выполнял свою ежедневную работу с максимальной осторожностью, а трагедия была беспрецедентной.

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Тело извлекли через три месяца

28 января 2025 года в центре перекрестка в Ясио образовался провал, куда вместе с грузовиком упал водитель. Его тело извлекли примерно через три месяца после аварии.

Губернатор префектуры Сайтама Мотохиро Оно заявил, что администрация изучает исковое заявление и отреагирует надлежащим образом.

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