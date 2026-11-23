Во время Женевского форума здравоохранения в Женеве, Швейцария, представители гражданского общества и неправительственных организаций призвали учесть резкое сокращение международного финансирования при реформировании глобальной системы здравоохранения. По данным Health Policy Watch, помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард представил оценки, согласно которым к 2030 году общий объем помощи в целях развития может сократиться примерно на 35%, а помощь в сфере здравоохранения — на 55% от пикового уровня времен пандемии.

Форум 10–12 ноября в Campus Biotech собрал более 1 600 участников из международных организаций, академических кругов, сферы здравоохранения и гражданского общества. Участники обсуждали реформу глобальной архитектуры здравоохранения и координацию донорской поддержки с национальными приоритетами стран. Генеральный директор швейцарского отделения Médecins Sans Frontières Сара Эппрехт-Нецли подчеркнула, что критерием международного сотрудничества должен быть безопасный, достойный и недискриминационный доступ людей к медицинской помощи.

План реформы для ВОЗ

Всемирная ассамблея здравоохранения создала совместную целевую группу по реформе глобальной архитектуры здравоохранения; ее сопредседателями являются Германия и Китай. В группу входят 14 государств-членов, учреждения ООН, в частности ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, а также глобальные финансовые инициативы.

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Группа должна подготовить практическую дорожную карту для согласования международного финансирования с приоритетами суверенных государств. Она провела встречу 16–17 ноября, чтобы завершить промежуточный отчет перед получением отзывов государств-членов в середине декабря и заседанием Исполнительного совета ВОЗ в январе. Постоянный представитель Мексики в Женеве Франсиска Элизабет Мендес Эскобар отметила, что эта работа не является переговорным процессом, а предложенный план должны поддержать государства-члены.

Координация помощи и предостережения НПО

Участники дискуссии указывали, что разрозненное двустороннее финансирование создает для национальных министерств дополнительную нагрузку из-за дублирования отчетности и противоречивых требований доноров. Рабочая группа по координации рассматривает подход «один план, один бюджет, один отчет», основанный на Лусакской повестке 2023 года.

В то же время мандат целевой группы не предусматривает пересмотра полномочий организаций или рекомендаций по их слиянию. Представители организаций, работающих непосредственно в странах, предупредили, что административные изменения не устранят последствия сокращения программ. Главный исполнительный директор французской неправительственной организации Solthis Серж Брейсс заявил, что сокращение финансирования угрожает потерей более 10 тысяч рабочих мест в национальных НПО в странах их работы, в частности в Гвинее, Нигере и Сьерра-Леоне.

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