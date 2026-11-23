К 2050 году почти 20 млн взрослых в США будут жить после инсульта — это почти вдвое больше, чем сейчас. Такой прогноз содержится в научном заявлении Американской кардиологической ассоциации, опубликованном в рецензируемом журнале Stroke, сообщает News-Medical.

Документ «Forecasting the Burden and Cost of Stroke in the United States: Projections by Sociodemographic Groups Through 2050» оценивает ожидаемое количество людей, которые будут жить после инсульта, и связанные с ним ежегодные расходы. По прогнозу авторов, бремя инсульта в США будет расти быстрее, чем бремя других распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и фибрилляции предсердий.

Наибольший рост среди более молодых людей

Наибольший относительный рост числа людей, которые будут жить после инсульта, ожидается среди взрослых в возрасте от 20 до 44 лет. Ежегодные расходы, связанные с инсультом в этой возрастной группе, могут вырасти более чем в десять раз — с 7,9 млрд до 84,4 млрд долларов.

Наибольшая доля расходов, по оценке исследователей, придется на людей в возрасте от 45 до 64 лет — около 142 млрд долларов в год. Глава группы авторов заявления, невролог Бостонского университета Уго Х. Апарисио, отметил, что эта тенденция может отражать более раннее развитие высокого артериального давления, ожирения и диабета, которые повышают риск инсульта.

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Расходы могут достичь почти 423 млрд долларов

Общее ежегодное экономическое бремя инсульта в США, включающее расходы на медицинскую помощь, потерю производительности вследствие болезни или инвалидности и утраченные доходы из-за преждевременной смерти, прогнозируется на уровне почти 423 млрд долларов. Сейчас этот показатель составляет примерно 65 млрд долларов, а расходы на одного человека, живущего после инсульта, могут почти утроиться.

По прогнозу, число людей после инсульта будет быстрее всего расти среди американцев азиатского и латиноамериканского происхождения. Среди молодых людей этот показатель может увеличиться более чем в четыре раза среди латиноамериканцев и более чем в шесть раз среди американцев азиатского происхождения. В то же время самая высокая распространенность инсульта, как ожидается, сохранится среди темнокожих американцев, американских индейцев, коренных жителей Аляски и людей смешанного происхождения.

К 2050 году после инсульта будут жить ориентировочно 10,4 млн женщин и 9 млн мужчин. Авторы объясняют ожидаемый рост старением населения, более высокой выживаемостью после инсульта благодаря лечению и удорожанием медицинской помощи. Они отмечают, что ранняя профилактика, контроль артериального давления, уровня сахара и холестерина, а также доступ к лечению и реабилитации могут изменить прогнозируемую тенденцию.

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