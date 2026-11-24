В Великобританию прибыла группа тяжелобольных и раненых детей из Газы, которые будут проходить специализированное лечение в Национальной службе здравоохранения NHS. Это вторая группа детей, эвакуированных в страну для получения медицинской помощи, сообщает The National.

Имена детей и больницы, где они будут лечиться, не разглашаются по соображениям конфиденциальности. В прошлом году в Британию эвакуировали около 50 детей из Газы вместе с членами их ближайших семей.

Специализированная медицинская помощь

По данным издания, пациентов отбирали с учетом видов специализированной помощи, доступной в Великобритании. Речь, в частности, идет о нейрореабилитации, лечении тяжелых ожогов, операциях по сохранению конечностей, помощи пострадавшим от травм, а также лечении диабета, который не удавалось надлежащим образом контролировать.

Министр здравоохранения Иветт Купер заявила, что дети пережили чрезвычайно тяжелые испытания и остро нуждаются в лечении. Она также заявила, что правительство Израиля не прислушалось к призывам защитить медицинскую инфраструктуру Газы и увеличить поставки лекарств и других медицинских товаров в анклав.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Эвакуация через Амман

Последнюю эвакуацию координировала правительственная рабочая группа в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и международными партнерами. Сначала дети с семьями прибыли в Амман, где прошли усиленные проверки безопасности, после чего отправились в Великобританию.

До конца года ожидается эвакуация в Британию еще нескольких детей. Министерство здравоохранения Газы на прошлой неделе заявило, что около 21 тысячи пациентов все еще ожидают эвакуации для лечения за пределами анклава.

Дефицит лекарств в Газе

Благотворительная организация Medical Aid for Palestinians сообщала, что по состоянию на октябрь закончились запасы примерно 42% медикаментов. По данным организации, сославшейся на информационную систему Health Cluster, также отсутствовали более половины препаратов для химиотерапии и почти три четверти материалов для операций на открытом сердце и катетеризации сердца.

Глава МИД Великобритании Эд Милибенд заявил, что больницы в Газе были опустошены, из-за чего тяжелобольные пациенты не могут получить необходимую помощь. По его словам, прибытие детей в Британию напоминает о масштабе гуманитарного кризиса в анклаве.

Читай нас в