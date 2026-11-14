В октябре в Йемен прибыли 11 677 мигрантов из стран Африканского Рога, несмотря на усиление боевых действий между правительственными силами и хуситами вдоль побережья, по которому проходят их транзитные маршруты. Большинство прибывших были гражданами Эфиопии, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на данные Международной организации по миграции.

Число прибывших немного сократилось

Согласно данным ежемесячного мониторинга потоков МОМ, число прибывших в октябре уменьшилось на 1,2% по сравнению с сентябрём, когда организация зафиксировала 11 841 прибытие. В МОМ объяснили спад усилением боевых действий, которые нарушили движение лодок по морским маршрутам, в частности в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Военная ситуация также ограничила возможности полевых команд безопасно собирать информацию и отслеживать миграционные потоки. С начала года в Йемен прибыли 145 776 африканских мигрантов, преимущественно из Эфиопии.

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Основные маршруты прибытия

Больше всего людей отправились из Джибути — 60,6% всех зафиксированных потоков. Ещё 36% прибыли из Сомали, а 3,4% — из Омана. Из мигрантов, отплывавших из Джибути, 94% прибыли в мухафазу Абьян, ещё 6% — в мухафазу Таиз.

Среди прибывших 70% составляли мужчины, 14% — женщины и 16% — дети. Йемен является важным транзитным пунктом для людей, покидающих страны Африканского Рога из-за конфликтов, бедности и засухи и направляющихся через Красное море и Аденский залив в государства Персидского залива в поисках работы. Мигранты, застрявшие в Йемене, сталкиваются с тяжёлыми гуманитарными условиями, рисками эксплуатации, задержаний и трудностями при перемещении через линии фронта.

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