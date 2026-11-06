В Эстонию прибыла новая ротация американских военнослужащих, которая находится в стране уже более недели. Речь идет о подразделении Apache Troop 5-го эскадрона 4-го кавалерийского полка Армии США, сообщает ERR News.

Ротация продлится девять месяцев

Пресс-секретарь посольства США Келли Лонг подтвердила, что подразделение прибыло в Эстонию для запланированной девятимесячной ротации. Официальная церемония начала его миссии состоится позднее в этом месяце в Литве. Во время мероприятия подразделение поднимет свой флаг, что будет означать официальное начало его присутствия в странах Балтии.

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После летнего перерыва

Министр обороны Мартин Херем заявил, что передовая группа американского подразделения и его техника находятся в Эстонии уже более недели. Предыдущее американское подразделение покинуло страну летом, а точное время прибытия новой ротации тогда было неизвестно.

Бывший министр обороны Ханно Певкур ранее объяснял паузу в присутствии американских военнослужащих пересмотром Пентагоном размещения сил США в Европе.

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