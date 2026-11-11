В США в Налоговое управление (IRS) подали жалобу с требованием проверить утверждения о том, что человек, получавший вознаграждение или льготы через связанную с ФИФА структуру, выполнял домашнюю работу для президента ФИФА Джанни Инфантино и его жены Лины в их доме в Майами. Об этом сообщает The Guardian.

Что указано в жалобе

По данным издания, жалоба подкреплена рядом документов. В ней утверждается, что этот человек выполнял домашнюю работу исключительно для супругов Инфантино, одновременно получая компенсацию или льготы через аффилированную с ФИФА структуру.

Автор жалобы также заявляет, что высшее руководство организации, действуя от имени ФИФА, могло злоупотребить её статусом учреждения, освобождённого от налогообложения. В документе указано, что использование средств или ресурсов организации для оплаты услуг в пользу домохозяйства руководителя может вызывать вопросы, касающиеся частной выгоды, финансовой отчётности, компенсаций и управления.

Жалоба призывает проверить трудовые, платёжные, налоговые и иммиграционные записи, чтобы установить обстоятельства дела. У IRS запросили комментарий, однако ответ в материале не приведён.

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Позиция ФИФА

В ФИФА заявили, что вопросы личной и домашней жизни президента организации являются частными. В то же время федерация подчеркнула, что расходы на любой домашний персонал Инфантино оплачивает лично.

Жалобу подал вашингтонский адвокат Абед Аюб, специализирующийся на иммиграционном праве. ФИФА имеет в США статус 501(c)(4), предназначенный для организаций, созданных для содействия общественному благосостоянию, благотворительным, образовательным или рекреационным целям.

Если IRS начнёт проверку и установит обоснованность изложенных утверждений, ФИФА может потерять этот налоговый статус, пишет The Guardian. Издание отмечает, что такие расследования могут длиться месяцами, а их результаты обычно не обнародуются.

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