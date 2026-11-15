В субботу на испанские Канарские острова прибыли 1 488 мигрантов, спасенных береговой охраной с 14 лодок. Это наибольшее число людей, добравшихся до архипелага за один день с 2020 года, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на испанскую морскую спасательную службу и агентство EFE.

Рекордное число прибывших

Предыдущий суточный рекорд составил 1 461 человека: их спасли возле Канарских островов 7 ноября 2020 года. Двенадцать лодок прибыли в субботу на Эль-Йерро, еще по одной — на Гран-Канарию и Тенерифе.

На одной из лодок находились 240 человек, среди них 12 женщин и 36 детей. Спасенных доставили на Эль-Йерро — один из самых маленьких островов архипелага. Большинство прибывших были из Сенегала, Гамбии и Гвинеи-Конакри.

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Нагрузка на службы островов

С октября число прибытий из стран Западной Африки на испанский архипелаг увеличилось. Хотя с 1 января по 31 октября поток мигрантов на Канарские острова был на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, резкий рост в октябре усилил нагрузку на службы приема и экстренной помощи, особенно на небольших и менее населенных островах.

Министр территориальной политики Испании Анхель Виктор Торрес должен был посетить Эль-Йерро в воскресенье, чтобы обсудить увеличение числа мигрантов. Атлантический маршрут из Западной Африки к Канарским островам является одним из самых опасных миграционных маршрутов: люди преодолевают его на переполненных лодках, несмотря на большие расстояния, сильные течения и сложные морские условия.

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