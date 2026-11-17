В первой половине ноября на испанские Канарские острова прибыли более 11 тысяч мигрантов — больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поток людей, пересекающих Атлантический океан из Западной и Северной Африки, усилил нагрузку на службы приема и экстренной помощи на островах архипелага, сообщает The Independent.

Нагрузка на Эль-Йерро

Особенно сложной ситуация стала на небольшом острове Эль-Йерро, население которого составляет около 12 тысяч человек. На протяжении большей части года число прибывших на Канарские острова было ниже, чем годом ранее, однако в конце октября и в первой половине ноября оно резко выросло.

Представитель региональной группы немедленного реагирования Красного Креста Хосе Антонио Родригес заявил, что большинство прибывших происходят из Сенегала, Мали, Гамбии и Гвинеи. Люди преодолевают опасный маршрут на самодельных лодках, спасаясь от бедности и конфликтов и пытаясь добраться до Европы.

По словам Родригеса, мигранты часто прибывают с переохлаждением, обезвоживанием и поражениями стоп из-за длительного пребывания в соленой воде, смешанной с топливом и отходами. Путешествие может длиться от нескольких дней до нескольких недель, хотя ближайшее африканское побережье находится примерно в 105 километрах от островов.

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Миграция стала темой избирательной кампании

Усиление миграционного потока совпало с кампанией перед всеобщими выборами в Испании, назначенными на 29 ноября. Лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль назвал прибытие мигрантов «вторжением» во время выступления на Тенерифе.

На прошлой неделе Испания объявила чрезвычайную ситуацию на архипелаге и выделила дополнительные средства на расширение государственных центров приема. Глава Канарских островов Фернандо Клавихо заявил, что поток лодок на Эль-Йерро невозможно поддерживать на нынешнем уровне, и попросил центральное правительство о дополнительной помощи.

По данным Международной организации по миграции, в 2025 году морем на Канарские острова нерегулярно прибыли 17 788 мигрантов из Западной и Северной Африки, что на 62% меньше, чем в предыдущем году.

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