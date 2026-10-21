В парламент Северной Территории в Австралии внесли независимый отчет с 45 рекомендациями по системной перезагрузке защиты детей. Документ рассмотрел действия Департамента детей и семей по делу пятилетней Kumanjayi Little Baby из Алис-Спрингс до ее предполагаемого убийства в апреле, сообщает ABC News.

В отчете отмечается, что смерть ребенка не следует рассматривать только как ошибку в индивидуальном ведении дела. Авторы связали ее с более широкими и взаимосвязанными недостатками системы защиты детей.

Системные недостатки

Авторы обзора — бывший комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Карен Уэбб и многолетний государственный служащий Северной Территории Грег Шанахан. Уэбб заявила, что, по мнению авторов, большинство рекомендаций могут быть выполнены в течение следующих шести месяцев.

По ее словам, в разных офисах ведомства риски для детей могли оцениваться по-разному. Уэбб подчеркнула, что система должна одинаково реагировать на одинаковые угрозы для детей. Одним из приоритетов она назвала аудит действующих планов безопасности, чтобы проверить людей, заботящихся о детях, и надлежащим образом определить их защитные роли.

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Шанахан также обратил внимание на проблему удержания кадров. По его словам, в Северную Территорию сложно привлекать специалистов, а подготовленные и опытные работники часто уходят с работы.

Критика коренных организаций

В то же время ряд организаций по защите прав детей раскритиковал подход к подготовке отчета. Председатель SNAICC Мюриел Бэмблетт заявила, что решения, которые общины аборигенов предлагали десятилетиями, оставались неуслышанными. По ее мнению, без изменений в жилищной сфере, доступе к медицинским услугам и поддержке семей дети будут оставаться уязвимыми из-за бедности и пренебрежения их потребностями.

Генеральный директор North Australian Aboriginal Justice Agency Бен Граймс отметил, что его организация в целом поддерживает 45 рекомендаций, однако правозащитники и другие участники процесса добивались подобных изменений много лет. Он призвал правительство наладить диалог с семьями коренных народов, имеющими опыт взаимодействия с системой защиты детей.

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