В Высокий суд Лахора в Пакистане подали гражданское заявление о предполагаемых серьезных нарушениях в системе электронных штрафов провинции Пенджаб. Документ содержит дополнительные доказательства по делу конституционного иска, который уже рассматривается судом.

Заявление подал адвокат Азхар Сиддик. Он утверждает, что штрафы за нарушения правил дорожного движения налагаются без надлежащей идентификации автомобилей и проверки человеком, из-за чего граждан могут наказывать за нарушения, совершенные другими водителями. Об этом сообщает Dawn.

Примеры штрафов в заявлении

В заявлении приведен случай жителя города Гуджрат: его автомобиль 2018 года выпуска получил пять электронных штрафов за нарушения, якобы совершенные в Лахоре. При этом на фотографиях, приложенных к уведомлениям о штрафе, по утверждению заявителя, был изображен автомобиль другой модели.

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В документе утверждается, что в указанные даты владелец автомобиля ехал из Нарана в Гуджрат, а машина не находилась в Лахоре. Также там упоминаются четыре других электронных штрафа на общую сумму 11 тысяч рупий, выписанных в отношении автомобиля, принадлежащего адвокату.

Требования к системе

Заявитель считает, что идентификация транспортных средств только по номерным знакам без сверки марки, модели и цвета свидетельствует о фундаментальном недостатке системы. По его мнению, указание имени должностного лица в электронном штрафе не является независимой проверкой человеком.

В заявлении также подчеркивается, что неуплата таких штрафов может привести к конфискации автомобиля, ограничениям на передачу права собственности и уплату транспортного налога. Заявитель просит суд обеспечить прозрачность и подотчетность системы, проверку человеком и действенный механизм рассмотрения обращений водителей.

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