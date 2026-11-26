В Замбию прибыла первая глобальная партия генерической версии ленакапавира — препарата для профилактики ВИЧ, который вводят инъекцией дважды в год. В ближайшие дни поставки также должны поступить в Уганду, сообщает BBC News со ссылкой на Глобальный фонд.

Более доступная профилактика

Ожидаемая стоимость генерического препарата составляет 40 долларов на человека в год. Оригинальная версия ленакапавира, разработанная американской фармацевтической компанией Gilead Sciences, в США стоит около 28 тысяч долларов в год, что делает её недоступной для многих людей в развивающихся странах.

Ленакапавир воздействует на защитную белковую оболочку ВИЧ, нарушая способность вируса размножаться и закрепляться в организме. В клиническом исследовании 2024 года с участием более 5 тысяч девочек-подростков и молодых женщин в Уганде и ЮАР среди участниц, получивших инъекцию, не зафиксировали случаев заражения ВИЧ.

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Планы расширения поставок

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ленакапавир для профилактики ВИЧ в июле 2025 года. Специалисты отмечают, что инъекционная форма препарата имеет преимущество перед таблетками для доконтактной профилактики, которые необходимо принимать ежедневно и которые могут быть связаны с социальной стигмой.

По данным Глобального фонда, первую инъекцию ленакапавира уже получили более 189 тысяч человек в 10 странах. Организация ожидает, что к концу года поставки поступят в 24 страны, а к концу 2028 года фонд совместно с правительством США планирует охватить не менее 3 миллионов человек. В начале следующего года препарат также ожидают в Зимбабве. В конечном итоге он должен стать доступным в 120 странах с низким и средним уровнем дохода.

На страны Африки к югу от Сахары приходится почти две трети людей, живущих с ВИЧ в мире. Особенно уязвимой группой остаются девочки-подростки и молодые женщины. По данным ВОЗ, в прошлом году в мире с ВИЧ жили около 41 миллиона человек, а 570 тысяч умерли от связанных с ВИЧ заболеваний.

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