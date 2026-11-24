Суточная глобальная температурная аномалия 22 ноября 2026 года достигла рекордных 2,23°C выше доиндустриального уровня. Предварительные данные Службы ЕС по изменению климата Copernicus показали самое высокое суточное значение за весь период наблюдений, сообщает Anadolu Agency.

Новый суточный максимум

Предыдущий рекорд составлял 2,05°C и был зафиксирован 17 и 18 ноября 2023 года, согласно данным Franceinfo. До ноября 2023 года средняя глобальная температура ни разу не превышала доиндустриальный уровень на 2°C в течение отдельных суток. С тех пор этот порог пересекали 11 раз, свидетельствуют данные Copernicus.

Климатолог из США Зик Хаусфатер, который ведет платформу Climate Brink, отметил, что прогностическая модель Copernicus указывает на возможный рост аномалии до 2,3°C в ближайшие дни. Показатель отражает разницу между средней глобальной температурой за конкретные сутки и доиндустриальным базовым уровнем.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Долгосрочные температурные пределы

Суточное превышение не означает, что мир уже пересек долгосрочный температурный предел, определенный Парижским соглашением. Соглашение предусматривает удержание потепления значительно ниже 2°C и усилия по ограничению его уровнем 1,5°C по сравнению с доиндустриальным периодом в более долгосрочной перспективе. Программа ООН по окружающей среде предупреждала, что мир, вероятно, зафиксирует устойчивое превышение уровня 1,5°C к 2030 году.

Рост температур связывают с выбросами парниковых газов вследствие деятельности человека, прежде всего со сжиганием угля, нефти и газа. Заместительница директора Copernicus Саманта Берджесс ранее заявляла, что потепление также усиливает исключительно мощное явление Эль-Ниньо. Оно связано с более высокими температурами во многих регионах и изменениями режима осадков, которые повышают риски засух и наводнений.

Ученый организации Climate Central Закари Лейб предположил, что новые дни с превышением отметки 2°C возможны до марта 2027 года, хотя такие эпизоды, по его словам, будут оставаться скорее исключениями. С XIX века средняя температура Земли уже повысилась примерно на 1,3°C.

Читай нас в