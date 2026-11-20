В Норвегии суточные продажи природного газа в октябре выросли почти на 20% по сравнению с сентябрём — до 355,6 млн кубометров. По данным OilPrice, страна в общей сложности продала 11 млрд кубометров газа, что на 2,1 млрд кубометров больше, чем в предыдущем месяце.

Продажи превысили прогноз

Предварительные данные Норвежского офшорного директората свидетельствуют, что среднесуточный объём продаж в октябре был на 2,2% выше прогноза регулятора. В сентябре, согласно пересмотренным данным, средние суточные продажи составили 296,8 млн кубометров.

По сравнению с октябрём 2025 года суточные продажи газа были выше на 5,6%. Почти весь норвежский газ экспортируется, преимущественно по трубопроводам на европейские рынки.

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Запасы газа в ЕС сокращаются

По состоянию на 18 ноября газовые хранилища Европейского Союза были заполнены на 69,8%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. В конце октября этот показатель составлял около 75%.

В хранилищах ЕС находилось примерно 791 тераватт-час газа — ориентировочно на 12% меньше, чем годом ранее. В то же время в октябре Норвегия также возобновила добычу нефти: она выросла на 146 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрём, до 1,843 млн баррелей в сутки. Это на 103 тыс. баррелей в сутки больше прогноза регулятора, но на 3,1% меньше, чем в октябре 2025 года.

За первые десять месяцев 2026 года совокупная добыча нефти, газа и других жидких углеводородов в Норвегии составила около 1,27 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что на 2,5% больше в годовом выражении.

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