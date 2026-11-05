В Польше доигровщик «Алурон CMC Варты» из Заверце Томаш Форналь стал представителем октября по итогам голосования Польского союза волейбола. Волейболист получил 50,7% голосов болельщиков, сообщает Interia Sport.

Конкуренты в голосовании

Вместе с Форналем на звание представителя октября претендовали связующий Марцин Коменда, диагональный Бартош Болондзь и доигровщик Вильфредо Леон. По данным издания, 66 очков, набранных Форналем с начала клубного сезона, обеспечили ему место среди четырёх кандидатов.

Польский союз волейбола объявил итоги голосования в социальных сетях и поздравил Форналя с победой. Доигровщик провёл предыдущий сезон в Турции, а недавно присоединился к «Алурон CMC Варте».

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Позиция команды в чемпионате

Клуб из Заверце начал сезон 2026/27 с поражения от ГКС «Катовице», а затем уступил «Богданке LUK Люблин» в финале Суперкубка Польши AL-KO. В то же время команда занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Богданка LUK Люблин», которая ещё не проигрывала, а третьей идёт PGE GiEK «Скра» Белхатув.

После одного из победных матчей Форналь заявил, что игра команды будет улучшаться, когда волейболисты будут больше времени проводить вместе на тренировках и в матчах.

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