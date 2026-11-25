Доходности государственных облигаций США в среду снизились, поскольку инвесторы ожидали новых данных об инфляции и потребительских расходах в течение сокращенной из-за Дня благодарения торговой недели. Как сообщает CNBC, доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшилась на 3 базисных пункта — до 4,8699%.

Движение доходностей

Доходность двухлетних облигаций, которая обычно движется в соответствии с краткосрочными решениями Федеральной резервной системы по ставкам, снизилась более чем на 4 базисных пункта — до 4,6291%. Доходность 30-летних бумаг опустилась на 2 базисных пункта — до 5,2695%.

Один базисный пункт равен 0,01 процентного пункта. Цены облигаций и их доходность движутся в противоположных направлениях. Накануне, во вторник, доходности стабилизировались: трейдеры оценивали более слабый спрос на аукционе пятилетних казначейских облигаций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ожидаемые экономические показатели

Инвесторы ожидают индекс цен расходов на личное потребление за октябрь — показатель инфляции, которому Федеральная резервная система отдает предпочтение. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones, он должен составить 0,3% в месячном выражении.

Также должны опубликовать данные о заказах на произведенные в США товары длительного пользования в октябре. Экономисты прогнозируют рост на 0,2% после повышения на 1,8% в сентябре. Бюро экономического анализа США также представит октябрьские данные о личных доходах и расходах.

Рынок облигаций США будет закрыт в четверг, в День благодарения, а в пятницу завершит работу в 14:00 по восточному времени США.

Читай нас в