В Италии реальный доход домохозяйств в расчете на одного человека во втором квартале 2026 года сократился на 1% после роста на 0,4% в первом квартале. Об этом сообщает ANSA English со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития.

Влияние инфляции и социальных выплат

В ОЭСР связали снижение показателя с инфляцией, которая составила 1,4%, а также с сокращением чистых социальных выплат.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Динамика в странах ОЭСР

В среднем среди всех стран-членов ОЭСР реальный доход домохозяйств на человека во втором квартале сократился на 0,1%. Из 20 стран, по которым были доступны данные, в 12 зафиксировали рост этого показателя, а в восьми — снижение.

В странах Группы семи темпы изменения реального дохода домохозяйств на человека замедлились: после роста на 0,4% в первом квартале во втором квартале показатель не изменился.

Читай нас в