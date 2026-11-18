Внутренние документы Meta свидетельствуют, что школьная партнерская программа Instagram в США имела не только заявленную цель повысить безопасность детей в интернете, но и привлекать новых пользователей-подростков. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на The Independent.

Школьные сообщества в Instagram

Meta запустила проект Gryffindor в 2025 году, чтобы объединить учеников, родителей и школьные сообщества через Instagram. Ученикам предлагали указывать принадлежность к школе в профилях, а также планировали создать каталоги учеников, чтобы пользователи могли находить других людей из своего учебного заведения.

Согласно внутренним документам, полученным NPR, к сентябрю к программе присоединились почти 17 тысяч школ. Название проекта отсылает к Гриффиндору — одному из четырех школьных факультетов в серии книг о Гарри Поттере.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Привлечение новых пользователей

В Meta заявляли, что инициатива должна сделать Instagram безопаснее для детей, предотвращать буллинг и помогать родителям и ученикам следить за школьными событиями. В то же время внутренние презентации компании показывают, что школьные сети рассматривали как способ органично привлекать новых пользователей и побуждать существующих приглашать других в Instagram.

Одна из презентаций 2023 года описывала программу как возможность дать подросткам новую причину присоединиться к Instagram или увидеть в нем больше пользы. Документы получили в ходе процедуры раскрытия доказательств по многoрайонному иску. В нем утверждается, что социальные платформы были спроектированы так, что вредили пользователям младше 18 лет, а компании знали о связанных с продуктами рисках, однако не раскрывали их должным образом. Ответчиками по делу названы Meta, TikTok, Google и Snap.

Читай нас в