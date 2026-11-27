Новые рассекреченные федеральные документы США указывают, что Центральное разведывательное управление могло применять вотербординг — метод имитации утопления — к большему числу подозреваемых в терроризме, чем ранее публично признавало. Документы были обнародованы в ответ на иск The New York Times по Закону о свободе информации, сообщает UPI.

Свидетельства переводчика

Среди обнародованных материалов есть рассказ бывшего переводчика, работавшего по контракту с ЦРУ. В 2012 году он сообщил следователям ФБР, что случайно увидел, как задержанного, названного им «Бахиром», подвергали вотербордингу, но сам участия в этом не принимал.

Предположительно, эпизод произошел в секретной тюрьме к северу от Кабула в Афганистане, известной как Salt Pit или Detention Site Cobalt. По данным The Guardian, переводчик назвал задержанного родственником Гульбуддина Хекматияра, бывшего премьер-министра Афганистана.

Записи ЦРУ свидетельствуют, что мужчину по имени Гайрат Бахир удерживали около двух лет, начиная с 2002 года. Ведомство также отмечало, что к нему применялись так называемые усиленные методы допроса.

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Расследование без обвинений

Ранее ЦРУ признавало, что применяло вотербординг к трем задержанным в секретных местах содержания в Таиланде и Польше. Новые материалы происходят из федерального расследования, которое специальный прокурор Джон Дарем проводил в 2008–2012 годах относительно практик допросов ЦРУ и уничтожения видеозаписей сеансов вотербординга.

Расследование завершилось без уголовных обвинений против сотрудников ЦРУ, а выводы Дарема до сих пор засекречены. В 2014 году Комитет Сената США по разведке опубликовал более чем 500-страничное резюме своего расследования, в котором сообщалось о фотографии доски для вотербординга в афганской тюрьме.

Обнародованные документы также свидетельствуют, что должностные лица ЦРУ опасались возможного уголовного преследования и публичного раскрытия записей допросов после окончания президентства Джорджа Буша. В январе 2009 года один из чиновников сказал следователям ФБР, что Буш давал понять: он рассмотрит возможность помилования сотрудников ведомства, если их будут преследовать за участие в программе допросов.

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