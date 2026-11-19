В Германии внутренние документы Deutsche Bank, по данным Der Spiegel, свидетельствуют о том, что учреждение продолжает финансировать нефть, газ и уголь, несмотря на публичные заявления об устойчивом развитии.

Внутренние документы

В описании своего расследования Der Spiegel пишет, что Deutsche Bank позиционирует себя как устойчивый банк, однако не прекращает финансирование ископаемого топлива. Издание отмечает, что внутренние материалы показывают, как банк обходит собственные климатические правила.

Лазейки в правилах

По данным Der Spiegel, Deutsche Bank использует предусмотренные его собственными правилами лазейки. Издание связывает эти механизмы с возможностью банка и далее финансировать нефть, газ и уголь.

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Материал был опубликован 19 ноября 2026 года в рамках серии «Inside Deutsche Bank». Его подготовили Сюзанна Гётце, Мария Майбёк, Лара Шехада, София Шталь, Хакан Танриверди и Никлас Мариенхаген.

В публикации также использована фотография климатического протеста у штаб-квартиры Deutsche Bank во Франкфурте, сделанная в 2021 году.

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