В Токио доллар США в пятницу оставался вблизи 22-месячного максимума на фоне сниженных из-за праздников объемов торгов. Участники рынка следили за фондовыми рынками, поскольку сомнения относительно инвестиций в акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, усилили волатильность, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Колебания индекса доллара

Индекс доллара, отслеживающий американскую валюту по отношению к корзине из шести других валют, составил 103,81. В начале недели он вырос до 104,53 — самого высокого уровня с марта прошлого года, однако уже на следующий день потерял этот рост. В целом за неделю индекс почти не изменился.

На ранних азиатских торгах доллар прибавил 0,1% к японской иене — до 159,355 иены. Он также немного укрепился до 0,83455 швейцарского франка. Евро торговался почти без изменений на уровне 1,0964 доллара, а фунт стерлингов немного снизился — до 1,3099 доллара.

Рисковые валюты и ожидания относительно ФРС

Австралийский доллар, чувствительный к настроениям инвесторов в отношении рисковых активов, ослаб до 0,6631 доллара США. В среду он опускался до годового минимума в 0,6559 доллара.

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Аналитики Mizuho отметили, что рынки следят за тем, развернется ли нисходящий тренд акций компаний, связанных с ИИ. По их мнению, восстановление таких бумаг могло бы поддержать австралийский доллар и высокодоходное мексиканское песо, тогда как новая распродажа усилила бы давление на эти валюты.

Американскую валюту поддерживают ожидания дальнейшего ужесточения политики Федеральной резервной системы США. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры почти не сомневались в повышении ставки на четверть процентного пункта 9 декабря. Более высокие, чем ожидалось, показатели базовой инфляции PCE в США за октябрь, пересмотр ВВП за третий квартал в сторону повышения и данные опроса ФРС также укрепили ожидания еще одного повышения ставки примерно в апреле.

С начала 2026 года индекс доллара вырос примерно на 5,7%. Стратеги NAB считают, что доллар может оставаться более сильным дольше, чем ожидалось ранее, однако из-за его быстрого роста пространство для дальнейшего укрепления ограничено.

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