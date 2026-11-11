В США доллар укрепился по отношению к большинству основных валют после данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции и жёстких заявлений представителей Федеральной резервной системы, которые усилили ожидания повышения процентных ставок в декабре. Как сообщает Channel NewsAsia, индекс доллара, отслеживающий его курс к корзине из шести валют, вырос на 0,2% — до 102,4 пункта, приблизившись к максимуму примерно за две недели.

Инфляция усилила ожидания рынка

Днём ранее индекс доллара поднялся на 0,5% после публикации данных, показавших, что потребительские цены в США в октябре выросли больше, чем ожидал рынок. Более высокие расходы на продукты питания и проживание привели к третьему подряд месяцу, когда показатели инфляции превысили прогнозы.

Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры полностью закладывали в котировки повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре. Данные LSEG также свидетельствовали, что участники рынка оценивали как небольшую вероятность повышения сразу на 50 базисных пунктов в следующем месяце и ожидали совокупного ужесточения денежно-кредитной политики примерно на 75 базисных пунктов к сентябрю следующего года.

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Реакция других валют

Евро незначительно снизился до 1,114 доллара после падения более чем на 0,5% днём ранее. Опубликованные в среду данные подтвердили замедление инфляции в Германии до 2,8% в октябре.

Фунт стерлингов потерял 0,2% и торговался вблизи самого низкого уровня примерно за две недели, тогда как швейцарский франк ослаб на 0,4% до двухнедельного минимума. Японская иена подешевела на 0,1% и кратковременно достигла самого низкого уровня за семь недель, приблизившись к отметке 160 иен за доллар.

Австралийский доллар стал единственной валютой группы G10, укрепившейся по отношению к американской, прибавив 0,1% после семимесячного минимума. Goldman Sachs после инфляционных данных начал ожидать повышения ставки ФРС в декабре и марте, а Deutsche Bank прогнозирует повышения в декабре, январе и марте.

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