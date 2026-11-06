Доллар вырос на фоне распродажи акций ИИ в Азии — Channel NewsAsia

В Лондоне, Великобритания, доллар США укрепился в пятницу по отношению к большинству ведущих валют на фоне глобальной распродажи акций компаний, связанных с искусственным интеллектом. Рынки также ожидали отчёта США по занятости вне сельского хозяйства, сообщает Channel NewsAsia.

Технологические фондовые рынки Азии существенно снизились, а распродажа акций распространилась на Европу. Накануне акции США пережили самое большое падение с апреля 2025 года. Инвесторы ожидали, что значительный успех Демократической партии на промежуточных выборах в США может усилить контроль над индустрией искусственного интеллекта и ограничить строительство дата-центров.

Курсы основных валют

Евро подешевел по отношению к доллару на 0,4% — до 1,1171 доллара. Фунт стерлингов потерял почти 0,5% и торговался на уровне 1,338 доллара. Американская валюта также укрепилась на 0,4% по отношению к японской иене — до 158,2 иены за доллар — и на 0,2% по отношению к швейцарскому франку, до 0,8179 франка.

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Наибольшие потери среди валют развитых стран понесли австралийский и новозеландский доллары, которые трейдеры связывают с динамикой глобального роста и фондовых рынков. Австралийский доллар снизился на 0,76%, до 0,6875 доллара США, а новозеландский — на 0,8%, до 0,5546 доллара.

Спрос на казначейские бумаги США

По оценке аналитиков, рыночная турбулентность направила инвесторов к американским казначейским облигациям и краткосрочным бумагам. Ночной переход в защитные активы снизил доходность двухлетних казначейских облигаций США примерно на 10 базисных пунктов — до самого низкого уровня с 10 сентября. Доходность десятилетних бумаг уменьшилась почти на 6 базисных пунктов.

В начале европейских торгов в пятницу доходности десятилетних и двухлетних облигаций составляли соответственно 4,84% и 4,48%. Количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось на 6 тыс. — до 189 тыс., что ниже прогноза опрошенных Reuters экономистов в 196 тыс. Фьючерсы на ставку ФРС снизили оценку вероятности её повышения на 25 базисных пунктов в декабре примерно до 65% — с более чем 80% в среду.

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