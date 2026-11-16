Доллар США в понедельник рос пятую торговую сессию подряд на фоне усиления ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Индекс доллара, отслеживающий его курс по отношению к корзине основных валют, прибавил 0,1% — до 103,47 пункта, самого высокого уровня с апреля 2025 года. По состоянию на 06:30 по Гринвичу показатель составлял около 103,44 пункта.

Ожидания по ставке ФРС

Укреплению американской валюты способствовали жёсткие заявления представителей ФРС и более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в США за октябрь. Потребительские цены выросли на 0,4% в месячном выражении, тогда как прогноз предусматривал повышение на 0,3%.

На прошлой неделе член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер поддержал как минимум повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре. По его словам, регулятору также следует рассмотреть увеличение на 50 базисных пунктов, если базовое ценовое давление сохранится, сообщает Anadolu Agency.

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Иена у двухмесячных минимумов

Японская иена оставалась вблизи двухмесячных минимумов после неожиданного сокращения ВВП Японии в третьем квартале. Во время ранних азиатских торгов за доллар давали около 159,72 иены, а за евро — 176,03 иены. По состоянию на 06:30 по Гринвичу курс доллара составлял примерно 159,57 иены.

Согласно официальным данным, в июле—сентябре экономика Японии сократилась на 0,1% в годовом выражении. Это стало первым спадом за год и оказалось хуже ожидаемого роста на 0,3%. В квартальном выражении ВВП не изменился, хотя рынок ожидал роста на 0,1%; во втором квартале показатель увеличился на 0,4%.

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