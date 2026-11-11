Доманский заявил о влиянии президентских вето на финансы Польши — Polsat News
В Польше министр финансов Анджей Доманский заявил, что рейтинговые агентства все более четко указывают на президентские вето как на один из источников проблем с укреплением государственных финансов. Об этом он сказал в программе «Graffiti», сообщает Polsat News.
Комментарий министра
Доманский комментировал последнее снижение рейтинговых оценок Польши. По его словам, агентство Fitch также упоминало президентские вето в контексте трудностей с укреплением финансов государства.
Министр также сослался на отчет S&P. Как утверждает Доманский, агентство отметило, что правительство Дональда Туска сталкивается с ограничениями в реализации планов по укреплению государственных финансов из-за вето президента. Он назвал это серьезным предупреждающим сигналом для президентского лагеря.
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Дефицит и оборона
По мнению Доманского, постоянное ветирование законов, направленных на укрепление государственных финансов, не отвечает интересам Польши и ее граждан.
Ведущий программы Марцин Фийолек отметил, что рейтинговые агентства в своих оценках обращают внимание на дефицит, государственный долг и стоимость его обслуживания. По приведенным им оценкам, в 2029 году процентные платежи могут достичь 8% публичных расходов.
В ответ Доманский подчеркнул, что расходы на безопасность и оборону являются приоритетом. Он напомнил, что Польша тратит на оборону 5% ВВП.