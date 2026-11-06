Домашнее насилие в Эстонии наносит обществу ущерб в размере не менее 273 млн евро ежегодно — почти втрое больше, чем 94 млн евро, связанные только со случаями, о которых сообщили полиции. Такую оценку в исследовании привел Центр прогнозирования, сообщает ERR News.

Большинство случаев не сообщают полиции

Эксперт Центра прогнозирования Каупо Коппель заявил, что около 80% случаев домашнего насилия не сообщают полиции. По его словам, из-за этого расходы организаций, которые непосредственно реагируют на последствия насилия, составляют лишь небольшую часть общих потерь для общества.

Наибольшую долю составляет физический и психологический вред потерпевшим: с учетом случаев, о которых не сообщили полиции, его оценили в 122 млн евро в год. Расходы на медицинскую помощь достигают 59 млн евро, из которых 49 млн евро приходятся непосредственно на лечение. Еще 38 млн евро связаны со снижением производительности труда и другими экономическими потерями.

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Расходы государственных учреждений

Эстонский фонд медицинского страхования в прошлом году понес расходы в размере 13,6 млн евро, связанные с домашним насилием. Совет социального страхования и его учреждения потратили 11,8 млн евро. Ежегодно еще 3,6 млн евро направляют на услуги, непосредственно связанные с домашним насилием, в частности поддержку потерпевших, центры помощи и предотвращение насилия.

Коппель считает, что раннее выявление домашнего насилия и предотвращение его повторения могли бы сократить как страдания людей, так и расходы систем здравоохранения, социальной защиты и рынка труда Эстонии.

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