Dongfeng Nissan открыла заказы на NX7 с запасом хода 320 км — Electrek

В Китае Dongfeng Nissan открыла предварительные заказы на подключаемый гибридный кроссовер NX7, для которого заявлен пробег до 320 км исключительно на электротяге. Автомобиль оснащён литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью около 40 кВт·ч, а стартовая цена составляет 129 900 юаней, или примерно 19 400 долларов. Об этом сообщает Electrek.

Характеристики силовой установки

NX7 оснащён атмосферным двигателем внутреннего сгорания объёмом 1,5 литра мощностью 98 л. с. и электромотором мощностью 228 л. с. При полностью заряженной батарее и полном топливном баке совокупный запас хода кроссовера, по заявлению производителя, может достигать 1666 км.

В материале отмечается, что Dongfeng владеет патентами на гибридную систему с несколькими режимами работы: последовательным и параллельным гибридными режимами, прямым приводом от двигателя и генерацией электроэнергии. При этом конкретная конфигурация, которая будет использована в серийном NX7, не уточняется.

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Оснащение кроссовера

Кроссовер получил центральный дисплей диагональю 17,3 дюйма и цифровую приборную панель. В более дорогих комплектациях предусмотрены 55-дюймовый проекционный дисплей с функциями дополненной реальности, процессор Qualcomm Snapdragon 8295P и операционная система Nissan OS 3.0 с голосовым помощником, разработанным совместно с iFlytek.

Среди опций старших версий — сиденья с датчиками и воздушными подушками, подогревом, вентиляцией и 12-точечным массажем, а также бортовой холодильник. Nissan также заявляет о системе снижения проявлений укачивания. Серийную версию NX7 впервые покажут публике на автосалоне в Гуанчжоу позже в этом месяце.

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