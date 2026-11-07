Дочь президента Кении Уильяма Руто Шарлин Руто 6 ноября 2026 года вышла замуж за танзанийского предпринимателя Исаю Юнге. Свадьба состоялась в пляжном отеле Malaika Beach Hotel в городе Мванза, Танзания.

Как сообщает Nation Kenya, на церемонии присутствовали президент Кении Уильям Руто, первая леди Рейчел Руто, друзья главы государства и другие гости. Свадьбу провели в регионе, откуда родом жених.

Традиционная церемония состоялась в августе

Брак стал следующим этапом в отношениях пары после традиционной церемонии помолвки Koito ak chaik, которую провели в августе на ферме семьи Руто Intonna Heritage Farm в Килгорисе, округ Нарок, Кения. На мероприятии собрались родственники, друзья и политические деятели из Кении и Танзании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Перед свадьбой Шарлин Руто публиковала в социальных сетях фотографии с девичника, оформленного в белом и фиолетовом цветах. В публикации она поблагодарила женщин, с которыми делила разные этапы жизни, за празднование ее нового жизненного периода.

Гостей доставили в Мванзу специально организованным самолетом

По данным издания, гости делились фотографиями и видео со специально организованного рейса в Танзанию. На подголовниках кресел были нанесены инициалы молодоженов, их имена, дата свадьбы и название места назначения. Накануне празднования в Мванзу также прибыл президент Руто.

5 ноября Шарлин Руто также опубликовала фотографии пары с фотосессии под названием «Joyfully Ever After». На снимках она позировала в белом платье и кружевной фате, в том числе возле светло-зеленого винтажного кабриолета.

Читай нас в