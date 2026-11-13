В Австралии дочь Марка Бомбары Ариэль выступила на коронерском расследовании по делу о гибели Дженнифер Петельчиц и ее 18-летней дочери Гретл в пригороде Перта Флориат. Она извинилась за действия отца и назвала его человеком, стремившимся к контролю и мести, сообщает ABC News.

Стрельба во Флориате

В мае 2024 года Марк Бомбара ворвался в дом 59-летней Дженнифер Петельчиц и ее дочери Гретл, разыскивая жену Ровену, с которой жил отдельно. Он застрелил обеих женщин, а затем покончил с собой.

Ариэль Бомбара назвала отца коварным и безжалостным манипулятором. По ее словам, не найдя Ровену, он решил убить ее лучшую подругу в качестве наказания. Она также заявила, что отец относился к матери как к своей собственности.

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Предупреждения полиции

Ариэль Бомбара сообщила, что как минимум четыре раза пыталась предупредить полицию о реальной и непосредственной угрозе со стороны отца и о его доступе к огнестрельному оружию. Это происходило за несколько недель до убийства, когда она помогла матери покинуть семейный дом.

Внутренняя проверка полиции установила, что надлежащие меры приняты не были. После этого к восьми полицейским применили дисциплинарные меры. Во время слушаний Ариэль обратилась к Лисл Петельчиц, дочери Дженнифер и сестре Гретл, и попросила прощения, подчеркнув, что ее мать и сестра не заслуживали смерти.

Ровена Бомбара впервые публично выступила после трагедии. Она сказала, что тяжело переживает гибель лучшей подруги и ее дочери, а также объяснила, что из страха перед мужем намеренно не останавливалась в доме Дженнифер. Выводы коронерского расследования ожидаются в следующем году.

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