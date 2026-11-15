В Японии публикации премьер-министра Санаэ Такаити в социальной сети X с ее личного аккаунта не считаются административными записями, заявило правительство. Такаити активно использует платформу, ранее известную как Twitter, для коммуникации от имени правительства, сообщает The Japan Times.

Публикации не обязаны хранить

Согласно позиции правительства, публикации с личного аккаунта главы правительства не подпадают под действие Закона об управлении публичными записями и архивами. Речь идет именно о личном аккаунте премьер-министра. Ни одна правовая норма не требует хранить эти публикации.

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Критики предостерегают, что из-за этого публикации премьер-министра могут оказаться недоступными для последующей проверки.

Более двух публикаций в день

С начала работы администрации Такаити в октябре 2025 года по 12 октября 2026 года она опубликовала в X 843 публикации. В среднем это более двух публикаций в день — необычно высокий показатель по сравнению с ее предшественниками, отмечает издание.

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