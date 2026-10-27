Специальная докладчица ООН Франческа Альбанезе заявила, что нападения на журналистов в секторе Газа являются преднамеренной попыткой скрыть преступления, а за убийства журналистов там, по ее словам, царит безнаказанность. Об этом она сказала во время виртуального брифинга, сообщает Anadolu Agency.

Заявления об атаках на медиа

Альбанезе назвала события в секторе Газа не случайностью, а преднамеренными действиями. Она использовала термин «media side», объяснив его как систематическое разрушение общественной функции медиа. По ее словам, систематические атаки на медиа являются составляющей преступления, которое она назвала геноцидом в Газе.

Отвечая на вопрос о расследовании убийства в 2022 году палестино-американской журналистки Ширин Абу Акле, докладчица сказала, что никакого развития дела не произошло. Она заявила о безнаказанности не только со стороны Израиля, но и со стороны США.

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Призыв к национальным судам

Альбанезе также сказала, что даже если Израиль имеет право на самооборону по международному праву, он не может заявлять право вести войну против Газы. Она призвала активизировать национальные суды для уголовного преследования.

По ее словам, проверке могут подлежать граждане Франции, Великобритании, США и Бельгии, служившие в израильской армии. Альбанезе подчеркнула, что такие действия нельзя откладывать. Она также обратила внимание на отсутствие многих медиа из западных стран, в том числе традиционных изданий, и предположила, что это могло быть жестом солидарности с редакциями, названными в ее докладе.

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