В Лас-Вегасе, США, ни один пилот не показал время круга во время первой тренировки перед Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Сильный дождь, стоячая вода на трассе и низкая температура заставили команды избегать риска, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Пилоты преимущественно оставались в боксах

Сессия на городской трассе Las Vegas Strip Circuit прошла без активных выездов: гонщики в основном оставались в гаражах из-за луж и скользкого покрытия. Особую обеспокоенность вызвало большое скопление воды в 12-м повороте.

В конце сессии пилот Alpine Франко Колапинто попал в аквапланирование и едва не потерял контроль над болиду, однако избежал столкновения с барьерами.

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Холод осложнил работу шин

Низкая температура осложняла прогрев шин. Действующий победитель Гран-при Лас-Вегаса Макс Ферстаппен из Red Bull по радиосвязи сравнил покрытие с ледовым катком.

Согласно прогнозу, квалификация в пятницу и ночная гонка в субботу должны были пройти в сухую погоду. Поэтому команды не видели значительной пользы в выездах в условиях, которые, вероятно, не повторятся в оставшуюся часть гоночного уикенда. Вторая тренировка была запланирована на позднее время в четверг.

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