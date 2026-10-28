В Индонезии два дня дождей улучшили качество воздуха и видимость в районах, которые месяцами страдали от лесных и земельных пожаров. В то же время огонь еще не ликвидирован полностью, а авиасообщение в провинции Центральный Калимантан по-прежнему нарушено, сообщает Channel NewsAsia.

Дожди прошли в воскресенье, 25 октября, и в понедельник. В некоторых районах Центрального Калимантана видимость выросла до 3–6 км, тогда как в период самого сильного задымления она сокращалась до 50 метров. Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики также зафиксировало существенное сокращение количества очагов возгорания в Южной Суматре и Западном Калимантане, хотя часть из них сохраняется, в частности в округе Кетапанг.

Засев облаков и борьба с огнем

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий BNPB 27 октября выполнило 14 полетов по засеву облаков над Центральным Калимантаном и Южной Суматрой. Для стимулирования осадков в облака распылили 22 800 кг соли.

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По данным BNPB, к тушению привлекли 51 057 человек в Центральном и Западном Калимантане, Южном Калимантане и Южной Суматре. Операции велись примерно на 1 500 гектарах: около 1 140 га — в Центральном Калимантане, 391 га — в Западном Калимантане, 35 га — в Южном Калимантане и 23 га — в Южной Суматре.

Представитель BNPB Бертон Панджаитан подчеркнул, что нескольких дождей недостаточно для тушения подземных торфяных пожаров, поскольку жар может сохраняться под поверхностью. По его словам, для предотвращения повторных возгораний торфяники необходимо тщательно насытить водой. Власти также рассматривают использование сухого льда для улучшения видимости, что может помочь возобновить авиационные операции по тушению там, где самолетам мешает густой дым.

Работа аэропорта ограничена

Из-за задымления рейсы в аэропорту Тжилик Ривут в Палангкарае, столице Центрального Калимантана, приостановлены с прошлой недели. После дождей видимость там выросла примерно до 3 км. Авиакомпания Garuda Indonesia решила возобновить рейсы между Джакартой и Палангкараей 29–31 октября, а в обратном направлении — 30 и 31 октября. Метеорологи ожидали дождей до конца недели и начала сезона дождей в начале ноября.

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