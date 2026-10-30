В Индонезии в ноябре ожидаются более стабильные дожди, которые могут облегчить борьбу с лесными и земельными пожарами и ослабить токсичный смог, распространяющийся в Сингапур и Малайзию в течение нескольких недель. В то же время более сильные осадки в районах Калимантана, где сосредоточено большинство очагов пожаров, прогнозируются не раньше начала декабря.

По данным The Japan Times, в последние дни количество осадков в Индонезии увеличилось, что помогло восстановить влажность почвы после нескольких месяцев сильной засухи, связанной с Эль-Ниньо. С июня страна получила менее четверти обычного объема осадков, сообщает Atmospheric G2.

Тысячи очагов возгорания

Платформа SiPongi при министерстве лесного хозяйства Индонезии зафиксировала почти 13 500 горячих точек по всей стране в этом месяце. Это самый высокий показатель для октября с 2015 года. Сухая погода осложнила борьбу с огнем, который часто связывают с практикой выжигания земель для сельского хозяйства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Смог от пожаров окутывал местные города и распространялся в соседние страны. Из-за загрязнения воздуха закрывали школы, а спрос на очистители воздуха вырос. Министр иностранных дел Сингапура на этой неделе посетил Джакарту, и две страны договорились создать совместную рабочую группу по лесным пожарам. В Сингапуре также заявили о возможных юридических шагах против компаний, подозреваемых в незаконном выжигании.

Прогноз на декабрь

Метеорологическая служба Индонезии BMKG сообщила о более высокой вероятности того, что месячный объем осадков в частях Южной Суматры, Центрального и Южного Калимантана в декабре превысит 300 миллиметров. По прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, осадки должны усилиться в первую неделю декабря.

В то же время специалисты компании Ignitia предупреждают, что дым от продолжительных пожаров может сам сокращать количество осадков: смог блокирует солнечное излучение и препятствует конвективным процессам, формирующим ливни и грозы. Насколько дожди смогут потушить действующие пожары, особенно на торфяниках, будет зависеть от того, будут ли они регулярно выпадать в пострадавших районах.

Читай нас в