Эксперимент на мышах показал, что состав жиров в кетогенной диете может влиять на воспалительные процессы в организме. Рацион с более высокой долей длинноцепочечных насыщенных жирных кислот связали с митохондриальным стрессом и накоплением провоспалительных макрофагов в нескольких органах, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование в журнале Science Advances.

Сравнили два варианта кето-рациона

В течение 21 дня исследователи кормили мышей одним из двух кетогенных рационов или обычным кормом для сравнения. Один кето-рацион содержал Crisco — кулинарный жир на основе пальмового масла, в котором около 26% составляли длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты. Другой был основан на кокосовом масле и имел схожее содержание жира, однако только 12% длинноцепочечных насыщенных жирных кислот.

У мышей, получавших рацион с Crisco, обнаружили значительно больше провоспалительных макрофагов в сердце, почках, печени, мозге и белой жировой ткани. В то же время показатели воспалительных маркеров у животных на кето-диете с кокосовым маслом были ближе к показателям группы с обычным рационом.

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Результаты пока касаются только животных

Авторы предполагают, что провоспалительное действие длинноцепочечных насыщенных жирных кислот может возникать после достижения определенного порога их поступления. По их данным, воспалительные последствия кето-диеты могут быть связаны не с самим метаболизмом кетонов, а с составом рациона, доступностью жирных кислот и реакциями отдельных типов клеток.

Ученые также изучают, можно ли адаптировать кетогенные диеты для воздействия на микроокружение опухолей и потенциального улучшения результатов иммунотерапии рака. В то же время имеющиеся данные преимущественно получены в опытах на животных. Систематический обзор 2021 года не выявил доказательств того, что кетогенная диета влияет на противоопухолевый эффект или общую выживаемость пациентов с раком. Для дальнейшего изучения этого вопроса началось клиническое испытание в University of Texas Health Science Center, которое также планируют открыть в University of Cincinnati.

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