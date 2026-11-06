В Сан-Франциско, США, независимый исследователь Дерек Кауффман заявил, что обнаружил в iOS скрытый многоязычный список слов и фраз, которые клавиатура iPhone в большинстве случаев не предлагает через автодополнение или не вводит свайпом. По его консервативной оценке, перечень содержит около 100 тысяч позиций без учета китайских иероглифов, сообщает Dawn.

Речь не идет о полном запрете: пользователи по-прежнему могут вручную набирать такие слова в сообщениях и электронных письмах. Apple сообщила, что пользователи могут самостоятельно вводить конкретные слова и фразы и переопределять рекомендации предиктивного ввода. Компания напрямую не прокомментировала размер и состав перечня, а также причины добавления в него отдельных политических выражений.

Политические и чувствительные выражения

По словам Кауффмана, большинство отмеченных в списке позиций связаны с ненормативной лексикой, оскорблениями, наркотиками, сексом или насилием. В то же время среди них есть политически чувствительные фразы, в частности «dictator Trump», «sleepy Joe», «right wing conspiracy», «Tibetan independence» и «United Ireland».

Исследователь также привел примеры для других языков. По его данным, клавиатура хинди не позволяет вводить свайпом фразы «Modi braggart» и «Rahul is Pappu», французская клавиатура — выражение «immigration is too high», а ивритская — «occupied territories». Кауффман утверждает, что подобные перечни существуют для всех основных языков.

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Проверка на iPhone

Кауффман рассказал, что обратил внимание на проблему в сентябре: свайп-ввод хуже работал для некоторых словосочетаний, в том числе «bad boy» и «white man», но не для «bad girl» или «black man». Чтобы найти причину, он использовал OpenAI Codex и Claude Code и, по его словам, обнаружил перечень в системных данных Apple.

Reuters протестировало часть приведенных исследователем фраз на iPhone. Агентство установило, что их было сложно ввести свайпом или они не появлялись среди предложений автодополнения. В частности, попытка ввести «United Ireland» часто давала вариант «United Iceland», а «white man» — «white mean».

Apple заявила, что ее клавиатура настроена так, чтобы не предлагать выражения, которые могут быть неуместными или оскорбительными. В то же время компания не уточнила, почему в список попали отдельные политические формулировки.

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