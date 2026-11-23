Исследователи из Питтсбургского университета и чикагской компании SeQure подсчитали, что около 42 млн ETH стоимостью примерно $72 млрд хранятся в кошельках с раскрытыми публичными ключами. Как пишет CoinDesk, эти активы могут стать уязвимыми, если появятся квантовые компьютеры, достаточно мощные для вычисления приватных ключей.

По данным исследователей, ни одна публично известная квантовая машина сейчас не способна выполнить такую задачу. После отправки ETH в сети Ethereum остается цифровая подпись, по которой можно определить публичный ключ адреса. Достаточно мощный квантовый компьютер теоретически мог бы использовать этот ключ для восстановления приватного ключа, необходимого для управления средствами.

Более половины ETH вне стейкинга

По подсчетам команды, 42 млн ETH составляют почти 55% эфира, учитываемого вне стейкинга. Отдельно исследователи установили, что 61% ETH в стейкинге после вывода поступит на кошельки с уже раскрытыми публичными ключами.

Для перехода на более устойчивые к квантовым угрозам ключи авторы предложили два этапа. На первом владельцы могли бы с помощью действующего ключа зарегистрировать новый — согласно предположениям исследования, примерно за $1 на аккаунт. На втором этапе предлагается отключить старые подписи, из-за чего кошельки, которые продолжат от них зависеть, будут заморожены.

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Восстановление может занять месяцы

Владельцы замороженных кошельков могли бы восстановить доступ, доказав наличие резервных слов без их раскрытия. Такой механизм также предусматривает один год для оспаривания мошеннической регистрации. Во время испытаний создание такого доказательства занимало около двух минут на ноутбуке.

Команда оценила, что 4,45 млн кошельков с балансом не менее 0,1 ETH могли бы заранее зарегистрировать новые ключи за 29 дней. Если все владельцы будут ждать восстановления доступа и иметь совместимые резервные копии, процесс может занять 235 дней даже при одновременной обработке четырех кошельков. Исследователи также не нашли публично задокументированных резервных копий, совместимых с этим методом, среди 25 криптобирж, системы хранения активов которых они изучили.

Разработчики Ethereum рассматривают квантовую защиту в рамках запланированного обновления Hegotá. Исследователь Ethereum Foundation Ансгар Дитрихс 19 ноября представил разработчикам пять вариантов, среди которых был отдельный сценарий, посвященный защите от квантовых угроз.

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