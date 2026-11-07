Исследователи Института фотонных наук ICFO разработали подход к конструкции солнечных элементов, позволяющий уменьшить потери энергии из-за повторного излучения света. Как сообщает Engadget, экспериментальная конструкция органического солнечного элемента повысила его эффективность примерно на 0,85%.

Потери из-за излучения света

Солнечные панели обычно содержат полупроводниковый материал, чаще всего кристаллический кремний. Под воздействием солнечного света он высвобождает электроны и создаёт электрический ток. Часть полученной энергии при этом переходит в тепло или повторно излучается в виде света.

Учёные давно исследуют способы сократить тепловые потери, в частности путём изменения полупроводниковых материалов. Команда ICFO сосредоточилась на другом ограничении — так называемых больцмановских потерях, связанных со светом, который излучает сам солнечный элемент.

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Тонкий серебряный электрод

В статье, опубликованной в журнале Energy & Environmental Science, исследователи описали способ уменьшить несоответствие между узким углом поглощения солнечного света и более широким углом излучения. Для эксперимента они использовали органический солнечный элемент, а не кремниевый.

Его передний электрод из оксида индия и олова заменили тонким серебряным электродом и превратили конструкцию в оптический резонатор. Такой элемент пропускал солнечный свет, но меньше излучал света под широкими углами.

Теоретический предел эффективности, известный как предел Шокли—Квайссера, составляет 33,16%. По оценке ICFO, сужение угла излучения до параметров, более близких к углу поглощения солнечного света, может приблизить эффективность солнечных элементов к 43%. В настоящее время потребительские солнечные панели обычно имеют эффективность 20–23%.

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