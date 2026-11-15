Исследователи Johns Hopkins University установили, что два участка мозга — энторинальная кора и миндалевидное тело — могут начинать терять ткань раньше гиппокампа, на который обычно обращают внимание при поиске признаков болезни Альцгеймера. Такие изменения могут быть заметны за 5–10 лет до появления клинических симптомов, сообщает ScienceDaily.

Два участка раньше гиппокампа

Ученые проанализировали сотни снимков магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии из двух независимых исследовательских проектов: Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative и Biomarkers of Cognitive Decline Among Normal Individuals. В выборки вошли люди без симптомов, участники с когнитивными нарушениями, а также пациенты, которые впоследствии умерли от болезни.

В обеих группах энторинальная кора и миндалевидное тело, расположенные рядом с гиппокампом, демонстрировали относительно большую потерю ткани на ранних стадиях заболевания. Энторинальная кора участвует в воспроизведении сохраненных воспоминаний, а миндалевидное тело связано с эмоциональной памятью и обработкой эмоциональных переживаний.

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Связь с белком тау

Авторы также выявили связь между уменьшением объема серого вещества и изменениями, связанными с белком тау. В норме этот белок поддерживает внутреннюю структуру нервных клеток, однако при болезни Альцгеймера он может аномально накапливаться и образовывать клубки, нарушающие работу мозга.

Данные ПЭТ-визуализации и цифровой патологии показали, что участки атрофии серого вещества перекрывались с зонами тау-изменений. Исследователи предполагают, что одновременное измерение потери ткани в энторинальной коре и миндалевидном теле в дальнейшем может улучшить оценку риска когнитивного снижения. В то же время это еще не готовый клинический тест: для его применения необходимы дополнительные исследования молекулярных процессов вокруг накопления тау.

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