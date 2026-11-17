Исследователи клиники Mayo Clinic разработали подход, согласно которому уровень белка p-tau217 в крови может помочь оценить риск развития легких когнитивных нарушений или деменции у когнитивно здоровых людей в течение следующих пяти или десяти лет. Как сообщает News-Medical, модель также учитывает возраст, пол и генетический риск, связанный с болезнью Альцгеймера.

Данные двух исследований

Авторы проанализировали данные 1644 когнитивно здоровых участников Mayo Clinic Study of Aging и 534 участников Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Возраст участников составлял от 60 до 90 лет. У них измеряли уровень p-tau217 в крови, проводили генетическое тестирование и неоднократно оценивали когнитивные функции.

Согласно исследованию, более высокий уровень p-tau217 и старший возраст были связаны с большей вероятностью когнитивного снижения. Данные Mayo Clinic Study of Aging использовали для оценки пяти- и десятилетнего риска, а сведения Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative — для подтверждения связи между высоким уровнем биомаркера и большим риском ухудшения когнитивных функций.

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Примеры оценки риска

В качестве примера ученые привели 75-летнюю женщину без варианта гена APOE ε4, который связывают с повышенным риском болезни Альцгеймера. При относительно низком уровне p-tau217 ее оцененный пятилетний риск легких когнитивных нарушений составлял 5%, а при более высоком уровне — 16%. Оценка десятилетнего риска в этом примере возросла с 12% до 35%.

Возраст также существенно влиял на расчеты: при одинаковом высоком уровне p-tau217 оцененный пятилетний риск легких когнитивных нарушений колебался от 6% в возрасте 65 лет до 37% в возрасте 85 лет. Исследователи отметили, что такие оценки требуют дальнейшей проверки в более разнообразных популяциях и с использованием других тестов на p-tau217. В настоящее время тестирование на биомаркеры болезни Альцгеймера не рекомендуют людям без когнитивных симптомов.

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