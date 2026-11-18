Исследователи Университета Макгилла разработали и протестировали подход к созданию персонализированных генетических терапий для детей с редкими нейроразвивающимися расстройствами, сообщает News-Medical. Он объединяет генетическую диагностику, разработку потенциального лечения и его лабораторное тестирование в единый процесс.

От диагноза к проверке терапии

Подход начинается с образца крови пациента. Из него ученые создают клетки мозга с той же генетической мутацией, что и у ребенка. Это позволяет изучать конкретное расстройство и проверять возможные методы лечения в лаборатории.

Ведущий автор работы, аспирантка кафедры неврологии и нейрохирургии Макгилла Джулия Макинтош, объяснила, что диагноз используют для направления разработки генетической терапии и формирования более прямого пути к лечению. По словам авторов, для многих детей с редкими нарушениями не существует реалистичного варианта терапии, поскольку определенные генетические изменения могут встречаться лишь у нескольких пациентов.

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Тестирование РНК-терапии

Для демонстрации метода команда разработала и проверила экспериментальную РНК-терапию для ребенка с синдромом Клефстры. Это редкое генетическое расстройство, которое может вызывать задержки развития, интеллектуальные нарушения и трудности с речью и коммуникацией.

Экспериментальную терапию протестировали только на клетках в лаборатории, поэтому перед испытаниями на людях необходимы дальнейшие исследования. Работа была выполнена в сотрудничестве с CHU Sainte-Justine, а исследование опубликовано в журнале The American Journal of Human Genetics. Исследование частично поддержала программа Макгилла DNA to RNA.

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