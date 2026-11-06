Исследователи под руководством команды Массачусетского технологического института создали ранее не наблюдавшиеся упорядоченные кристаллические структуры из наночастиц. Для этого они применили гибкие молекулы-соединители, или лиганды, вместо жёстких лигандов, которые на протяжении примерно двух десятилетий считались основой для такой сборки. О результатах работы, опубликованной в Nature Materials, сообщает ScienceAlert.

Гибкие соединители

В экспериментах использовали золотые наночастицы с лигандами на основе PEG — распространённого гибкого полимера. Концы полимерных цепей имели положительный или отрицательный заряд, который помогал частицам соединяться. Параллельно учёные провели компьютерное моделирование процесса.

Когда наночастицы соприкасались, гибкие лиганды собирались в местах контакта. Это ограничивало число возможных связей между отдельными частицами, поскольку количество полимерных цепей в зоне контакта ограничено. По выводу исследователей, такой подход позволил контролировать число связей и направления их формирования.

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Управление структурой

Материалы из наночастиц уже используют в разных сферах, однако их может быть сложно масштабировать: по умолчанию частицы плотно упаковываются, а структуру необходимо тщательно адаптировать к конкретному назначению. В новом подходе параметры соединений можно в значительной степени изменять, варьируя размер наночастиц и длину цепей лигандов.

Учёные установили, что более мелкие частицы образовывали меньше связей. По словам материаловеда Роба Макфарлейна, гибкость полимера определяет, сколько связей будет у каждой частицы, и позволяет создавать новые типы решёток без предварительного проектирования точек соединения или формы частиц.

Функциональные свойства полученных материалов ещё предстоит исследовать. Авторы планируют испытать другие материалы наночастиц и комбинации лигандов, а также проверить материалы в практических условиях. По мнению исследователей, подход может быть полезен для разработки высокоэффективных материалов в фотонике, химическом катализе, медицине и сельском хозяйстве.

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