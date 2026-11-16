Биологи Университета Бата в Великобритании не обнаружили доказательств того, что важные для организма гены имеют более низкую частоту случайных мутаций. Результаты исследования, опубликованного в журнале PLOS Biology, поддерживают привычную для эволюционной биологии модель, согласно которой спонтанные мутации возникают независимо от важности определенного участка ДНК, сообщает ScienceAlert.

Данные бактерий и дрожжей

Лоренс Херст и София Радриццани проанализировали накопленные данные о спонтанных мутациях у бактерии Escherichia coli и пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Эти микроорганизмы выращивали на протяжении многих поколений в условиях минимального внешнего давления, чтобы мутации могли накапливаться.

Ученые определили расположение примерно 3 600 мутаций в геноме E. coli и 4 600 — у дрожжей. Они также оценили значение генов для выживания микроорганизмов, в частности, может ли клетка существовать без определенного гена и насколько активно она его использует.

По выводу авторов, более низкой частоты мутаций не обнаружили ни в генах, производящих большое количество белков, ни в генах, важных для жизнеспособности клетки, ни в тех, которые подвергались сильному естественному отбору в ходе эволюции.

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Структурные факторы

В то же время авторы установили, что на частоту мутаций могут влиять структурные особенности генома. Например, у дрожжей гены, которые копируются позже во время репликации ДНК, мутировали чаще.

Идея об особой защите важных генов обсуждается в науке как минимум с 1972 года. В 2022 году другая группа исследователей сообщила о более низкой частоте мутаций в важных участках генома растения Arabidopsis thaliana. Херст и его коллеги в 2023 году повторно проанализировали эти данные и заявили об ошибках в секвенировании ДНК. Авторы работы 2022 года признали, что не учли некоторые источники ошибок, но настаивали, что это не отменяет их основных выводов.

Эффект естественного отбора

Херст предположил, что впечатление о более редких мутациях в важных генах может возникать из-за отбора: организмы с вредными изменениями в таких генах чаще не выживают. Поэтому часть таких мутаций исчезает до того, как исследователи могут их зафиксировать.

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