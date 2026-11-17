В США исследователи оценили, что нейропатологические признаки хронической травматической энцефалопатии (CTE) имелись у 74,5% умерших бывших игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ). Такой показатель был получен после статистической корректировки возможной погрешности, связанной с тем, что семьи спортсменов с когнитивными симптомами чаще передавали мозг для исследования. Об исследовании в журнале JAMA Network Open сообщает News-Medical.

Данные о более чем 2,3 тысячи игроков

Авторы работы сопоставили данные банка мозга UNITE при Бостонском университете с записями Национального индекса смертности США. В выборку вошли 2362 мужчины, сыгравшие как минимум один матч регулярного сезона или плей-офф НФЛ и умершие в период с января 2008 года по декабрь 2023 года. Мозг для исследования передали 396 человек, еще 1966 донорами не были.

CTE — прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое связывают с повторными ударами по голове, в частности в контактных видах спорта. Окончательно установить этот диагноз можно только после смерти при исследовании тканей мозга. Именно поэтому оценить распространенность патологии среди всех бывших спортсменов сложно: доноры и недоноры могут существенно различаться по состоянию здоровья и другим характеристикам.

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Корректировка погрешности выборки

Исследователи использовали информацию о связанных с деменцией причинах смерти и оценили вероятность донорства мозга для спортсменов с выраженными когнитивными симптомами. По их расчетам, такие бывшие игроки примерно в пять раз чаще становились донорами, чем те, у кого не было явных симптомов.

Среди доноров доля лиц с CTE составляла 93,5%, однако после корректировки выборки оценка для всей исследованной группы снизилась до 74,5%. Авторы также оценили, что 27,2% умерших бывших игроков имели деменцию в течение жизни. В восьми дополнительных вариантах расчета доля CTE колебалась от 70,3% до 86,1%; при наиболее консервативном подходе она составила 63,7%.

Ученые предупредили, что для недоноров когнитивные симптомы определяли косвенно — по данным свидетельств о смерти и расчетным показателям легких когнитивных нарушений. Исследование охватывало только умерших игроков НФЛ, поэтому его результаты нельзя автоматически распространять на живых спортсменов или тех, кто играл в футбол на более низких уровнях.

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