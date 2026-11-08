Международная группа исследователей экспериментально продемонстрировала фундаментальное ограничение точности, с которой можно одновременно определить положение электрона и время его движения. В работе участвовали группы Регенсбургского центра сверхбыстрой наноскопии и Института Макса Планка в Гамбурге, сообщает ScienceDaily.

Электроны между металлическим остриём и серебром

Для наблюдения за квантовым движением электронов исследователи создали лазерную систему с высоким временным разрешением. В эксперименте точно синхронизированные лазерные импульсы направляли электроны от сверхострого металлического острия к серебряной поверхности на расстоянии в несколько атомных диаметров. Движение регистрировали по электрическому току, а время переноса определяли с помощью двух световых импульсов с контролируемым интервалом.

Электроны преодолевали энергетический барьер благодаря квантовому туннелированию: в этом процессе они ведут себя как квантовые волны, а не как обычные частицы. Измерения показали движение на аттосекундных временных масштабах. Аттосекунда равна одной миллиардной одной миллиардной доли секунды.

Задержка и пространственная цена точности

Квантовые моделирования, выполненные командой под руководством Анхеля Рубио, воспроизвели результаты эксперимента. Они также показали, что электроны реагировали на световое поле с задержкой примерно 500 аттосекунд.

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Учёные установили: чем точнее они пытались определить время движения электрона, тем больше энергии необходимо было подать в систему. Вследствие этого волновой пакет электрона, который описывает его пространственную протяжённость в квантовой механике, растягивается в пространстве. Чтобы проверить эту связь, исследователи поместили на поверхность один атом, который ограничивал волновые пакеты до поступления лазерных импульсов.

Возможные применения

Авторы работы считают, что контролируемые электронные волновые пакеты в дальнейшем могут помочь запускать химические реакции и наблюдать изменения химических связей. По данным исследователей, концентрация одного электрона в сверхмалом пространстве и за сверхкороткий промежуток времени может создавать локальную пиковую плотность тока до 1 триллиона ампер на квадратный сантиметр.

Учёные также рассматривают результаты как основу для будущих электронных устройств и систем квантовой обработки информации, которые будут работать ближе к фундаментальному пределу скорости движения электронов. Возможность создания электроники, которая будет в сотни тысяч раз быстрее современной CMOS-технологии, авторы называют долгосрочной целью, а не результатом нынешнего эксперимента.

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