Исследователи из Wistar Institute установили, что клетки рака яичников, выживающие после химиотерапии, способны выделять фруктозу. В доклинических экспериментах этот сахар действовал как сигнал для соседних опухолевых клеток, ослабляя их связи и потенциально облегчая распространение. О результатах работы, опубликованной в журнале Nature Aging, сообщает ScienceDaily.

Сигнал от клеток после химиотерапии

Большинство пациенток с раком яичников получают химиотерапию препаратами платины, которые повреждают ДНК раковых клеток и препятствуют их размножению. В то же время часть клеток может выживать после лечения, даже если уже не делится. По данным исследователей, такие клетки остаются биологически активными и выделяют вещества, влияющие на окружение опухоли.

Ученые отдельно исследовали клетки, пережившие лечение, и вещества, которые они выделили. В доклинической модели именно эти вещества, без присутствия самих клеток, существенно усиливали распространение рака. Дальнейший анализ указал на фруктозу — природный сахар, содержащийся во фруктах, меде, столовом сахаре и кукурузном сиропе с высоким содержанием фруктозы.

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Влияние на синтез холестерина

Эксперименты, в том числе с применением CRISPR-скрининга, показали, что фруктоза подавляет выработку холестерина в соседних раковых клетках. Холестерин является важным компонентом клеточных мембран и помогает поддерживать связи между клетками. Когда его синтез снижается, такие связи ослабевают, и клеткам становится легче отделяться друг от друга.

В доклинических опытах высокое потребление фруктозы, сопоставимое с употреблением сладких напитков, также способствовало появлению сигналов, связанных с распространением рака, даже без химиотерапии. В то же время авторы подчеркивают: исследование не доказывает, что потребление сахара вызывает метастазирование у людей, а влияние сокращения фруктозы на результаты лечения пациенток пока не проверяли.

Вопросы о статинах

Команда также проверила действие статинов — препаратов, которые снижают выработку холестерина. В опытах эти лекарства сами по себе могли ослаблять связи между клетками рака яичников. Ученые изучают, способно ли это влиять на эффективность химиотерапии в отдельных ситуациях. Результатов исследований с участием пациентов пока нет, поэтому авторы отдельно предупредили, что эти данные не являются основанием прекращать прием назначенных статинов.

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