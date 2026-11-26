Исследователи из Института фундаментальных наук и KAIST связали сенсорную гиперчувствительность в мышиной модели расстройства, ассоциированного с аутизмом, с чрезмерной активностью нейронов передней поясной коры. Как сообщает News-Medical, избирательное подавление отдельных нейронов этой области нормализовало часть аномальных сенсорных реакций животных.

Модель синдрома ADNP

Ученые изучали белок ADNP, который участвует в развитии мозга и регуляции экспрессии генов. Мутации гена ADNP вызывают редкий нейроразвитийный синдром ADNP, связанный с аутизмом и повышенной чувствительностью к прикосновению и боли.

В исследовании использовали мышей, у которых отсутствовала одна из двух функциональных копий гена Adnp. Такие животные сильнее контрольных мышей реагировали на механические раздражители, тепло и электрические удары. В то же время удаление гена в спинном мозге и периферических тканях без воздействия на передний мозг не вызывало таких же нарушений, что свидетельствует о важной роли мозговых цепей в гиперчувствительности.

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Роль передней поясной коры

С помощью картирования активности нейронов и функциональной МРТ сверхвысокого поля команда выявила повышенную активность в нескольких областях мозга, наиболее заметную — в передней поясной коре. Эта область участвует в обработке эмоциональной составляющей боли. Возбуждающие нейроны в отдельных ее слоях легче активировались и имели измененное взаимодействие с соседними клетками.

Широкое подавление возбуждающих нейронов передней поясной коры уменьшило гиперчувствительность мышей к прикосновению и теплу, но одновременно усилило замирание во время электрических ударов. Напротив, избирательное подавление нейронов, которые ранее активировались ударами, нормализовало реакции на механические стимулы и нагревание лапы и уменьшило часть защитных реакций.

Исследователи также зафиксировали изменения в путях, связанных с синапсами и ионными каналами, которые обеспечивают связь и электрическую сигнализацию между нейронами. Работа была опубликована онлайн 25 ноября 2026 года в журнале Molecular Psychiatry.

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