В Израиле исследователи Института Вейцмана в Реховоте совместно со специалистами Киотского университета в Японии предположили, что эволюционные изменения в регуляции генов человеческого скелета могли сделать суставы менее способными поглощать нагрузку. По мнению ученых, это может объяснять большую предрасположенность людей к остеоартриту, дегенерации межпозвоночных дисков и грыжам дисков по сравнению с другими человекообразными обезьянами, сообщает Jerusalem Post.

Меньше молекул в хрящах

Результаты работы группы под руководством доцента Давида Гохмана опубликовали в журнале Nature. Статья называется «The gene-regulatory evolution of the human skeleton». Исследователи изучали гликозаминогликаны — молекулы, которые вместе с удерживаемой водой составляют значительную часть хряща и образуют упругую гелеобразную структуру, работающую как амортизатор.

Команда выявила пониженное содержание гликозаминогликанов во всех восьми исследованных суставах, среди которых были тазобедренные, локтевые, плечевые, лучезапястные суставы и суставы пальцев. По словам Гохмана, различия зафиксировали и в самых молодых образцах возрастом 20–30 лет, поэтому они, вероятно, существуют с рождения. Человеческий хрящ тоньше, но при этом стабилен и прочен.

Анализ мутаций и гибридных клеток

Ученые проанализировали около полумиллиона однонуклеотидных различий между ДНК человека и шимпанзе. Они сосредоточились примерно на 3% мутаций, которые влияли на активность генов во время развития скелета. Японская часть команды выявила 15 077 регуляторных элементов со специфичной для человека активностью; несколько сотен из них были связаны с путем гликозаминогликанов.

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Для исследования применили массово-параллельный репортерный анализ, а также гибридные человеческо-шимпанзиные и человеческо-горилльи стволовые клетки. Такой подход позволил сравнивать работу геномов человека и других человекообразных обезьян в одинаковых клеточных условиях после превращения стволовых клеток в клетки скелета.

Возможный эволюционный компромисс

Исследователи предполагают, что более низкий уровень гликозаминогликанов мог способствовать формированию более легкого и стройного человеческого скелета и повысить эффективность длительного бега. В то же время эти молекулы содержатся и в нервной системе, где стабилизируют связи между нейронами. Их более низкий уровень, согласно гипотезе авторов, мог дольше сохранять пластичность человеческого мозга.

Гохман отметил, что результаты потенциально могут быть полезны для лечения: ортопеды уже применяют инъекции гликозаминогликанов, хотя до использования открытия для генной терапии, по его словам, еще далеко.

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