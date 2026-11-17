Исследователи Йельской школы медицины установили, что отдельные группы иммунных клеток, присутствовавшие во время первого обострения воспалительного артрита у пациентов, получающих иммунотерапию рака, становились более многочисленными во время следующего. Это может свидетельствовать о том, что иммунная система использует память о предыдущей воспалительной реакции, сообщает News-Medical.

Анализ суставной жидкости

Команда изучала пациентов, получавших ингибиторы иммунных контрольных точек — вид противораковой иммунотерапии, который ослабляет ограничения для Т-клеток и помогает им эффективнее атаковать опухоли. В то же время у некоторых людей такой иммунный ответ может вызывать воспаление здоровых тканей, в частности суставов.

Ученые сравнили образцы суставной жидкости, взятые во время первого и повторного эпизодов артрита. Для изучения активности генов в отдельных клетках и отслеживания групп Т-клеток, вовлеченных в воспаление, они применили одноклеточное секвенирование, секвенирование рецепторов Т-клеток и проточную цитометрию.

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Клетки и повторные обострения

Во время второго обострения увеличилось количество CD4+ Т-клеток с высокой экспрессией PD-1 и CXCL13, а также эффекторных CD8+ Т-клеток. Результаты исследования свидетельствуют, что эти клетки могут играть роль в воспалении суставов и повторных эпизодах артрита.

По словам ассистент-профессора медицины Сан Тека Кима, примерно у 20–25% онкологических пациентов после иммунотерапии возникают ревматологические побочные явления. Повторные обострения могут быть настолько тяжелыми, что противораковую иммунотерапию приходится прерывать.

Далее команда планирует проверить, можно ли выявлять определенные Т-клетки не только в суставах, но и в крови. Если более масштабные исследования подтвердят, что эти клетки способны сигнализировать об обострении до появления симптомов, анализ крови может помочь определять пациентов с более высоким риском рецидива. Ученые также хотят выяснить, отличаются ли клетки, связанные с воспалением суставов, от тех, которые помогают организму бороться с раком.

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