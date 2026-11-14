Исследователи Rutgers Health выявили молекулу, которую вырабатывают некоторые кишечные бактерии и которая в экспериментах способствовала более быстрому восстановлению поврежденной кишечной оболочки. Молекулу назвали (амид-)N-метилникотинамидом, или N-MNA. О результатах исследования, опубликованного в журнале Science Advances, сообщает News-Medical.

Как действует N-MNA

По данным ученых, N-MNA является предшественником никотинамидадениндинуклеотида — кофермента NAD. Уровень NAD снижается с возрастом, а сам кофермент не может напрямую проникать в клетки. Опыты показали, что N-MNA может преобразовываться в NAD и стимулировать регенерацию стволовых клеток, ускоряя восстановление поврежденной кишечной оболочки.

Первый автор работы Цзянмэнь Хань отследил N-MNA в клетках толстой кишки человека: за 24 часа молекула обеспечила около 22% их NAD. Ее преобразование в NAD также зафиксировали в человеческих нейронах, клетках печени и почек, а также в организмах и головах плодовых мух, которым вводили это вещество.

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Результаты опытов и ограничения

У мышей с воспаленной и поврежденной толстой кишкой животные без лечения потеряли 20% массы тела и погибли. Мыши, которым вводили N-MNA, потеряли 5% массы тела и выздоровели. У плодовых мух с повреждениями кишечника семидневная выживаемость выросла с 43% до 78%.

Ученые также проанализировали образцы кала 54 пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и 20 здоровых добровольцев. У пациентов с более низким уровнем N-MNA выявили более высокие показатели воспаления в кишечнике. В то же время лечение N-MNA на пациентах не тестировали, как и не проверяли, повышает ли употребление пробиотических штаммов, способных вырабатывать эту молекулу, уровень NAD у людей.

Команда Rutgers получила пятилетний грант Национальных институтов здоровья на 3,6 млн долларов для поиска человеческих ферментов, перерабатывающих N-MNA. Университет также подал предварительную патентную заявку относительно возможного применения этой молекулы.

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